Papież Franciszek w szpitalu

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, papież Franciszek trafił do szpitala 14 lutego z powodu zapalenia oskrzeli i od tego czasu przebywa pod opieką lekarzy. W miniony piątek doszło do nagłego pogorszenia się jego stanu zdrowia wskutek skurczu oskrzeli, co doprowadziło do wymiotów, które miały poskutkować zakrztuszeniem się.