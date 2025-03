Te straty gospodarcze były wyższe niż straty podczas innych kryzysów w Niemczech w minionym ćwierćwieczu. W kryzysie strukturalnym w latach 2001-2004 wyniosły one 3,4 proc. PKB, podczas gdy koszty gospodarcze kryzysu na rynkach finansowych w latach 2008-2009 szacuje się na 4,1 proc. W minionych 20 kwartałach od wybuchu pandemii koronawirusa, straty wynoszą już 4,3 proc. rzeczywistej produkcji gospodarczej.

Największy kryzys od 1990

– Niemcy doświadczają najgorszego kryzysu gospodarczego od czasu zjednoczenia – powiedział dyrektor ekonomiczny IW Michael Grömling. – Pandemia covidu i Ukraina doprowadziły niemal do zatrzymania działalności inwestycyjnej firm. Zmniejsza to nasz potencjał produkcyjny na lata – dodał. Jego zdaniem winna jest także polityka, która przez lata nie dbała o atrakcyjność Niemiec dla inwestorów. – To jest grunt, na którym kryzysy tak mocno w nas uderzyły – powiedział Grömling.