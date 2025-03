Jakie auto jest najczęściej kupowane w Polsce od początku tego roku? Lider jest w sumie oczywisty

Według najnowszych danych Toyota pozostaje liderem sprzedaży w Polsce od początku 2025 roku. Do końca lutego zarejestrowano już 18 381 nowych samochodów osobowych i dostawczych Toyoty, co stanowi 18,6 proc. udziału w rynku. To aż o 10,3 punktu procentowego więcej niż wynik kolejnej marki w zestawieniu.