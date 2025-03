Audi A6 Avant Fot. Materiały prasowe Audi

Reklama.

Jeszcze w styczniu, kiedy parzyste oznaczenia Audi oznaczały, że to auto elektryczne, a nieparzyste, że spalinowe, świat był łatwiejszy, a mnie wydawało się, że jeżdżę jedynym nowym wariantem A6 (a konkretniej to S6). Ale Audi zmieniło zdanie i wróciło do poprzedniej nomenklatury. Dlatego też po A6 e-tron pojawił się... spalinowy A6 Avant.

Nowe Audi A6 Avant prezentuje się niezwykle elegancko i dynamicznie. Długi rozstaw osi, duże koła i wyrzeźbiona karoseria nadają mu idealnych proporcji. Wyraziste linie i muskularne kształty podkreślają sportowy charakter auta, nawiązując jednocześnie do legendarnego Audi Ur-quattro.

Reklama.

Przód samochodu zdobi szeroka osłona chłodnicy Singleframe oraz smukłe reflektory z uniesionymi pierścieniami Audi. Z tyłu uwagę przykuwają połączone listwą świetlną lampy i wyrazisty dyfuzor.





1

2

3 Zobacz galerię

Jak podkreślałem w wielu moich recenzjach Audi to prawdziwy pionier w dziedzinie technologii oświetlenia. W A6 cyfrowe reflektory Matrix LED i tylne światła OLED drugiej generacji nie tylko zachwycają wyglądem, ale również zwiększają bezpieczeństwo na drodze.

Kierowca ma możliwość personalizacji wyglądu świateł, a innowacyjne funkcje, takie jak światło komunikacyjne, pozwalają na lepszą komunikację z innymi użytkownikami drogi.

Reklama.

Przestronne i komfortowe wnętrze

Wnętrze nowego A6 Avant to połączenie premium, komfortu i zaawansowanej technologii. Panoramiczny wyświetlacz Audi MMI i opcjonalny wyświetlacz dla pasażera tworzą cyfrową scenę, która zachwyca nowoczesnością.





1

2

3 Zobacz galerię

Przestronny kokpit i wysokiej jakości materiały wykończeniowe (no może poza tym piano blackiem...) zapewniają komfortowe warunki podróży. Bagażnik o pojemności do 503 litrów z łatwością pomieści bagaże całej rodziny.

Wydajne silniki z technologią MHEV plus

Nowe Audi A6 Avant dostępne jest z trzema silnikami - dwoma benzynowymi i jednym diesla. Dwie jednostki napędowe wyposażone są w technologię miękkiej hybrydy (MHEV plus), która poprawia osiągi, zmniejsza zużycie paliwa i emisję CO2.

Reklama.

System MHEV plus umożliwia jazdę częściowo elektryczną, rekuperację energii podczas hamowania i doładowanie dodatkową mocą dzięki generatorowi układu napędowego.

Ponadto nowe A6 Avant wyposażone jest w szereg innowacyjnych systemów wspomagających kierowcę, które zwiększają bezpieczeństwo i komfort jazdy.

Adaptacyjny asystent jazdy plus pomaga w utrzymaniu pasa ruchu, kontroli odległości od poprzedzającego pojazdu i dostosowaniu prędkości do ograniczeń. System wyboru dynamiki jazdy Audi drive select umożliwia dopasowanie charakterystyki samochodu do indywidualnych preferencji kierowcy. Układ czterech skrętnych kół zwiększa zwrotność auta w mieście i stabilność przy wyższych prędkościach. Zintegrowany system kontroli hamulców zapewnia skuteczne i precyzyjne hamowanie.

Nowoczesny system informacyjno-rozrywkowy z ChatGPT

Nowe Audi A6 Avant oferuje również zaawansowany system informacyjno-rozrywkowy z systemem operacyjnym Android Automotive. Kierowca ma dostęp do licznych aplikacji, takich jak Spotify czy YouTube, a udoskonalona obsługa głosowa ułatwia korzystanie z funkcji samochodu.

Integracja z ChatGPT (dostarczanym przez Microsoft Azure OpenAI Service) pozwala na uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące różnych tematów, wykorzystując sztuczną inteligencję.

Premiera i ceny

Nowe Audi A6 Avant będzie produkowane w fabryce w Neckarsulm. Zamówienia można składać od połowy marca 2025 roku, a pierwsze samochody trafią do klientów pod koniec maja.

Reklama.

Cena A6 Avant TFSI 150 kW rozpoczyna się od 58 000 euro, a wersja z silnikiem 2.0 TDI z technologią MHEV plus od 61 700 euro.

: