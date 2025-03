Recyklingować każdy/a może! Przykładem takiej postawy w codziennym życiu jest kupowanie / sprzedawanie używanych smartfonów, korzystając np. z oferty odkupu starszych telefonów i sprzedaży odnowionych modeli w Orange. Kilian Seiler / Unsplash

Recykling to proces, w którym uczestniczą nie tylko firmy odbierające odpady i je utylizujące, organy administracji publicznej czy producenci tworzyw. Tak naprawdę może i powinien odgrywać ważną rolę w codziennym życiu nas wszystkich. Światowy Dzień Recyklingu to właśnie dobra okazja do refleksji nad tym, co każdy/a z nas może zrobić, by trafiające na składowiska materiały stały się cennymi surowcami.

– W Orange wierzymy, że każdy ma wpływ na przyszłość naszej planety. Światowy Dzień Recyklingu to doskonała okazja, by przypomnieć, że odpowiedzialna konsumpcja i recykling to kluczowe elementy zrównoważonego rozwoju. Sami aktywnie działamy na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego, dając drugie życie telefonom – mówi Grzegorz Kramarczuk, Senior Brand Manager Orange Polska.

Polska i Europa potrzebują powszechnego zaangażowania swoich mieszkańców w ideę dawania szansy odpadom na nowe życie. Okazuje się, że na naszym kontynencie recyklingowi poddaje się niecałe 30 proc. odpadów z tworzyw sztucznych. W Polsce poziom recyklingu tworzyw sztucznych sięga 21 proc. i choć pojawiają się różne szacunki, to wciąż są to dane sygnalizujące, że jeszcze wiele pracy przed nami.

Pocieszające jest to, że każdy/a z nas może ułatwić i wesprzeć proces recyklingu bez większego wysiłku. Wystarczy poznać kilka prostych nawyków i stosować się do nich. Zgniatacie opakowania przed wyrzuceniem ich do śmieci? Warto to robić, bo zaoszczędzone w ten sposób miejsce usprawnia recykling. W ogóle dobrze jest zastanowić się, zanim od razu coś wyrzucimy, bo nawet niektóre resztki żywności da się do czegoś użyć!

Wreszcie, możemy wcielać w swoje życie idee recyklingu, pamiętając o tym, że przedmioty zasługują na drugą szansę. Zanim pozbędziemy się czegoś zepsutego, by kupić nowe, spróbujmy to naprawić. A jeśli czegoś już nie potrzebujemy, to odpowiedzialnie postąpmy, oddając lub sprzedając daną rzecz. Dzięki temu ktoś inny będzie miał/a z niej pożytek. Zresztą, dlaczego sami mielibyśmy nie kupować towarów z tzw. drugiej ręki?

W tym szczególnym dniu, jakim jest Światowy Dzień Recyklingu, chcemy podkreślić, że każdy z nas może przyczynić się do ochrony środowiska. Zachęcamy do: oddawania zniszczonych telefonów do recyklingu, a tych działających do odkupu, wybierania odnowionych urządzeń i świadomego korzystania z elektroniki. Razem możemy zbudować bardziej zrównoważoną przyszłość. GRZEGORZ KRAMARCZUK Senior Brand Manager Orange Polska

Sprzedaż / kupno przedmiotów używanych to nie tylko wyraz odpowiedzialnego podejścia jako konsumenta do kwestii ochrony środowiska naturalnego. To również praktyka, która odzwierciedla stojącą za recyklingiem myśl. Można powiedzieć, że w drugim obiegu sprzedawane / kupowane rzeczy są jak surowce, które nie ulegają zniszczeniu, tylko zostają ponownie wykorzystane i dalej komuś służą zgodnie z ich przeznaczeniem.

Korzyści wynikające z handlu używanymi produktami (recommerce) znakomicie oddaje zakup odnowionego modelu telefonu. Taki smartfon ktoś wcześniej używał, po czym sprzedał. Następnie specjalistyczny podmiot zajął się jego odnową i przywrócił go do stanu pozwalającego na odsprzedaż. W rezultacie profesjonalnie odnowiony telefon trafił w ręce kolejnej osoby, z którą przyjdzie mu spędzić swoje drugie życie.

Na takim "recyklingu" korzystają wszystkie strony. Sprzedająca osoba pozbywa się starego smartfona i otrzymuje bon, który może przeznaczyć na zakupy w Orange. Punkt skupujący i odsprzedający zarabia na swojej działalności i buduje wizerunek odpowiedzialnego biznesu. Z kolei osoba kupująca może zaoszczędzić na zakupach i cieszyć się sprzętem nadal wyglądającym jak "spod igły".

Na co zwracać szczególną uwagę przy wyborze odnowionych smartfonów?

Grzegorz Kramarczuk, ekspert Orange Polska: Wybór odnowionego smartfona to świetna decyzja zarówno dla portfela, jak i dla środowiska. Aby jednak dokonać udanego zakupu, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów:

1. Gwarancja:

Kupuj od sprzedawców, którzy oferują gwarancję na odnowione urządzenia. Dłuższa gwarancja świadczy o pewności sprzedawcy co do jakości sprzętu. W Orange dajemy 24 miesiące gwarancji lub odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

2. Stan techniczny i wizualny:

Upewnij się, że sprzedawca przedstawia szczegółowy opis stanu urządzenia, w tym informacje o ewentualnych rysach, wgnieceniach czy innych uszkodzeniach. W Orange sprzedawane telefony są w najwyższym stanie opisanym jako A+, mówimy na nie również "jak nowe". Zwróć uwagę na kondycję baterii. Odnowione telefony często mają wymienione baterie lub zapewniają minimalny stan sprawności. W Orange to minimum 85 proc. sprawności.

3. Pochodzenie:

Dowiedz się, kto odnowił telefon. Czy był to producent, autoryzowany serwis, czy niezależny sprzedawca? W ofercie Orange mamy odnowione telefony od firm profesjonalnie zajmujących się odnową: Recommerce, Largo, Cadaoz oraz Bolttech. Kupuj telefony z legalnego źródła, co do których nie ma wątpliwości, skąd pochodzą oraz czy zostały profesjonalnie przygotowane do ponownego użycia. Kupuj od znanych i wiarygodnych sprzedawców, którzy specjalizują się w sprzedaży odnowionych smartfonów takich jak np. Orange.

Odnowione smartfony możecie zakupić np. w salonach stacjonarnych i sklepie internetowym Orange. Pomarańczowy operator pozyskuje je głównie od firm zajmujących się odzyskiem i odsprzedażą zregenerowanego sprzętu w Europie. Część z nich tzw. outlet czyli urządzenia odnowione po zwrotach 14 dniowych pochodzi z własnego Centrum Odnowy w Ołtarzewie. Każda sztuka telefonu, która wraca do sprzedaży, przechodzi kontrolę jakościową i funkcjonalną.

Kupując smartfon z gamy odnowionych telefonów w Orange, zyskujecie pewność, że pochodzi on z bezpiecznego źródła, został profesjonalnie sprawdzony i jest objęty 24-miesięczną rękojmią lub gwarancją. A jeśli to wy nie wiecie, co zrobić ze swoimi starymi, ale nadal sprawnymi smartfonami, to pomarańczowy operator chętnie je od was przyjmie w ramach oferty odkupu telefonów i wydłuży im cykl życia.

– Zauważamy coraz większe zainteresowanie telefonami odnowionymi wśród klientów, którzy sami pytają o nie w naszych salonach, a jeszcze więcej osób korzysta z naszego sklepu na orange.pl. W 2024 roku osiągnęliśmy najlepszy wynik sprzedaży do tej pory – informuje Grzegorz Kramarczuk z Orange Polska.

Sprzedaż odnowionych smartfonów i odkup starszych telefonów to część większych działań, jakie Orange prowadzi z myślą o ochronie zasobów naturalnych planety. Zgodnie z hasłem #OrangeGoesGreen realizuje własne cele klimatyczne redukcji CO2 i wzrostu energii ze źródeł odnawialnych, czynnie uczestniczy w sadzeniu bioróżnorodnych lasów i włącza się w edukację na temat "zielonych" nawyków w Polsce.

Jeśli zatem interesują was smartfony renomowanych marek (Apple, Xiaomi, Samsung, OPPO i inne) w atrakcyjnych cenach i chcecie zrobić dobry uczynek dla środowiska, wybierając produkt wspierający ideę recyklingu, skorzystajcie z oferty Orange. Pełny asortyment odnowionych telefonów znajdziecie na stronie www.orange.pl/esklep w zakładce outlet oraz odnowione. Wybrane modele dostępne są też w salonach operatora lub na zamówienie.