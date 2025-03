Nazwa "padel" pochodzi od słowa "paddle", które z języka angielskiego tłumaczymy najczęściej jako "wiosło" lub "wiosłować". Z tego powodu wiele osób, które pierwszy raz słyszą o tym sporcie, utożsamia go z jakąś formą wioślarstwa. Tymczasem ten wyraz oznacza też używaną do gry rakietę, a sama dyscyplina narodziła się w Meksyku, potem zdobyła ogromną sławę w Hiszpanii, a następnie rozprzestrzeniła się na inne kraje.

Czym jest więc padel? To emocjonujący sport rakietowy, który łączy cechy tenisa i squasha. Zmodyfikowany przez hiszpańskich padlistów w ciągu kilka dekad, doczekał się wersji ostatecznie spopularyzowanej w ponad 90 krajach. Obecnie jest to jeden z najszybciej rozwijających się sportów na świecie, zarówno na poziomie towarzyskim i rekreacyjnym dla amatorów, jak i profesjonalnym i turniejowym dla zawodowych graczy.

Gra w padla odbywa się na korcie o sztucznym podłożu, często ogrodzonym drucianą siatką i wyposażonym w tylną i część bocznych ścian z hartowanego szkła lub bloczków betonowych. Służą do niej mniej sprężyste od tenisowych piłki oraz rakiety wykonane z lekkich i wytrzymałych materiałów. Mecz padlowy dzieli się na sety, a te z kolei na gemy, które składają się z punktów. Gra się parami do dwóch wygranych setów.

– Najważniejszą różnicą jest to, że gramy w klatce, co jest oczywiście zbieżne ze squashem, ale w nim przeciwnicy grają po jednej stronie kortu, natomiast w padlu jest tak jak w tenisie, czyli gra się po dwóch stronach siatki. Chyba jednak najistotniejsza różnica jest taka, że gra się rakietą z krótką rączką, bez naciągu, przy czym ta rakieta bardzo wiele "wybacza" – tłumaczy dziennikarz sportowy Tomasz Smokowski.

W Polsce ten stosunkowo młody sport rozwija się przede wszystkim dzięki wsparciu pasjonatów oraz biznesu. Na terenie naszego kraju znajduje się kilkadziesiąt ośrodków z kortami do padla, najwięcej w Warszawie i okolicach. W 2017 roku powołana została do życia kadra narodowa, która składa się z drużyny męskiej i kobiecej. Gra ona w zawodach międzynarodowych, głównie w Mistrzostwach Europy i Świata w padlu.

Wśród wydarzeń przeznaczonych do popularyzacji padla w Polsce renomą cieszy się Turniej CUPRA PADLOWE , którego twórcą jest właśnie dziennikarz Tomasz Smokowski. Po raz pierwszy ta wyjątkowa impreza sportowa odbyła się w 2021 roku w Warszawie. Turniej ma na celu promocję padla jako i sportu towarzyskiego, i dyscypliny sportowej, a także wsparcie młodego pokolenia polskich padlistów.

Do rywalizacji w CUPRA PADLOWE 2025 stanęło 80 par. Nad piątą edycją turnieju tak jak rok temu rolę sponsora tytularnego objęła CUPRA , hiszpański producent samochodów sportowych z siedzibą w Martorell w Katalonii, należący do niemieckiego koncernu Volkswagen Group. Motoryzacyjna marka jest przekonana, że wsparcie jednego z najważniejszych zimowych wydarzeń sportowych w Polsce idealnie realizuje jej misję promowania padla.

– CUPRA to marka pełna pasji, wytyczająca swoją własną ścieżkę w świecie motoryzacji, a to idealnie wpisuje się w charakter padla, który jest dynamiczny i oryginalny. Cieszymy się, że po raz kolejny mieliśmy okazję wspierać turniej CUPRA PADLOWE, promując aktywny styl życia i zachęcając Polaków do odkrywania tej niezwykle ekscytującej dyscypliny sportowej – komentuje Katarzyna Dziomdziora, PR Manager marek SEAT i CUPRA.