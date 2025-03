Jak już informowaliśmy, poseł PiS Dariusz Matecki, który najprawdopodobniej spodziewał się działań ze strony prokuratury, spędził noc w siedzibie TV Republika , gdzie udzielał wywiadów i przekonywał o swojej niewinności. "Rano, spakowany, udał się do Prokuratury Krajowej" – tak przekonuje jego obrońca.

W drodze do siedziby PK został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW. Posłowi PiS cały czas towarzyszyły kamery Republiki, nagrywając zatrzymanie. Według Prokuratury Krajowej zatrzymanie było konieczne, by zapobiec bezprawnemu utrudnianiu postępowania.

Poseł Dariusz Matecki usłyszał zarzuty

– To zatrzymanie było konieczne z uwagi na zachodzącą obawę bezprawnego utrudniania postępowania oraz potrzebę niezwłocznego zastosowania środków zapobiegawczych. To są przesłanki kodeksowe do zatrzymania osoby podejrzanej – poinformował wcześniej rzecznik PK prok. Przemysław Nowak. Jak wyjaśnił, istniały dowody na "próby mataczenia".