Nawrocki ma coraz większe kłopoty. Wynik Mentzena może wywołać panikę w PiS

Kandydat PiS w nadchodzących wyborach prezydenckich Karol Nawrocki znalazł się w trudnej sytuacji – według najnowszego sondażu CBOS jego poparcie spadło, a kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen zbliża się do niego w wynikach, co sugeruje, że wkrótce może go nawet wyprzedzić.