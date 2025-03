Fot. IMAGO/Michael Bihlmayer/Imago Stock and People/East News

Polak zginął na autostradzie w Niemczech

Świadek opisał mężczyznę jako osobę z obrażeniami twarzy i ubraniem poplamionym krwią, co sugerowało już wtedy, że był ranny. Policja rozpoczęła poszukiwania, podejrzewając, że może to być jeden z dwóch mężczyzn, którzy uciekli po tragicznym wypadku, do którego doszło w nocy z wtorku na środę na skrzyżowaniu Lohne/Dinklage na autostradzie A1 w Dolnej Saksonii w Niemczech.