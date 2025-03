Do zdarzenia doszło, gdy kierujący volkswagenem 22-latek, wykonując manewr wyprzedzania, doprowadził do czołowego zderzenia z samochodem marki seat. Autem jechała kobieta ze swoją córeczką, nie złamała żadnych przepisów.

Wypadek w Jaworznie. 4-latka w szpitalu, zginęła jej matka

"Szłam tamtędy, z samochodu nie zostało nic. Boże, człowieku coś ty zrobił", "Okropna tragedia. Trzecie zdarzenie na tej ulicy [Jesiennej w Jaworznie – red.] w ciągu 2 tygodni, tym razem niestety śmiertelne, może miasto jakieś kroki podejmie", "Napisać dramat, to tak jak by nic nie napisać", "Morderstwo drogowe", "To już 3 wypadek w przeciągu tygodnia", "Morderca. Przez brawurę zabił matkę dziecka", "Biedne dziecko", "Oby ten kierowca dostał co najmniej kilkanaście lat paki" – piszą na Facebooku.