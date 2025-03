Przypomnijmy, że szef polskiego MSZ zareagował bowiem na wcześniejsze słowa szefa SpaceX, które brzmiały : "Dosłownie wyzwałem Putina do fizycznej walki jeden na jednego nad Ukrainą, a mój system Starlink jest podstawą ukraińskiej armii. Jeśli go wyłączę, cały front upadnie".

"Tego typu komentarze zniechęcą całą Unię Europejską do platformy. Po co mówić takie rzeczy?", "Nazywanie siebie 'wielkim', a innych 'małymi nie zmienia rzeczywistości – jedynie ujawnia niepewność", "Pracowanie dla Rosji to najniższa forma egzystencji", "Czyżby zadziałała ketamina?", "'Mały człowieku', patrzcie, jaki gangster", "Mówisz o sobie. Jesteś definicją 'małego człowieka' – i to na dodatek pozbawionego zasad moralnych" – komentują internauci.