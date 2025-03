"Dosłownie wyzwałem Putina do fizycznej walki jeden na jednego nad Ukrainą , a mój system Starlink jest podstawą ukraińskiej armii. Jeśli go wyłączę, cały front upadnie " – napisał Elon Musk na X w niedzielę.

Następnie dodał: "To, czym jestem naprawdę zmęczony, to wieloletnia rzeź i zastój, które Ukraina nieuchronnie przegra". Swój wpis zakończył apelem: "Każdy, komu zależy, kto umie myśleć i naprawdę to rozumie, musi chcieć zatrzymać tę maszynkę do mielenia mięsa. Pokój teraz".