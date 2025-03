U Frederika, syna księcia Roberta, kuzyna Wielkiego Księcia Henryka panującego w Luksemburgu od 2000 roku, w wieku 14 lat zdiagnozowano miopatię mitochondrialną (POLG), przypomina "Luxembourg Time" . To rzadka choroba genetyczna, która zaburza funkcjonowanie komórek, stopniowo odbierając im energię i prowadząc do postępującej niewydolności wielu narządów.

Książę Frederik z Luksemburga nie żyje. Miał 22 lata

"Nawet w swoich ostatnich chwilach jego poczucie humoru i nieograniczona dobroć skłoniły go do tego, by zostawić nam jeszcze jeden żart, by nas rozweselić" – podkreślił pogrążony w bólu ojciec.