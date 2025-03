Netflix jest obecnie praktycznie jedynym źródłem księcia Harry'ego i księżnej Meghan , którzy w 2020 roku zrezygnowali z dworskich obowiązków, opuścili Wielką Brytanię i przeprowadzili się do Kalifornii.

"Z miłością, Meghan" to nowy program Meghan Markle na Netflix

4 marca na Netfliksie zadebiutował trzeci tytuł w ramach książęcej umowy, tym razem z księżną Meghan w roli głównej. "Z miłością, Meghan" ("With Love, Meghan") to jednak nie dokument, a program lifestyle'owy. Podobnie jak poprzednie produkcje Royalsów show zostało wyprodukowane przez ich wspólną firmę producencką Archewell Productions.

O czym jest "Z miłością, Meghan"? "Ten inspirujący serial wyprodukowany przez Meghan, księżną Sussexu, to nowatorski program lifestylowy, który przeplata praktyczne porady z rozmowami z dawnymi i nowymi znajomymi" – zapowiadał show Netflix.

"Meghan dzieli się w nim swoimi pomysłami i wskazówkami, zawsze stawiając przyjemność tworzenia ponad perfekcją, oraz pokazuje, jak łatwo jest wydobywać piękno nawet z rzeczy nieoczywistych. Razem ze swoimi gośćmi zabiera się do pracy w kuchni, domu i ogrodzie oraz zachęca widzów, żeby zrobili to samo" – czytamy.

"Z miłością, Meghan", którzy niektórzy upodabniają do programów Marthy Stewart, koncentruje się więc na jedzeniu, gotowaniu i pieczeniu, aranżacji wnętrz, układaniu kwiatów, a nawet uprawie warzyw i hodowli pszczół. Mamy pikniki, przyjęcia dla dzieci oraz robienie świec. Warto dodać, że jeszcze przed ślubem z księciem Harrym, Meghan prowadziła bloga The Tig, który był poświęcony podobnej tematyce, więc Markle wydaje się serio interesować lifestyle'em.

Widzowie oceniają program Meghan Markle.

Program Meghan Markle nie zachwycił jednak widzów. I to mówiąc łagodnie, bo ci w większości miażdżą show. Zarzucają księżnej nienaturalność i pozowanie na idealną "panią domu", mówią również, że wszystkie scenki i spotkania z gośćmi są sztuczne, a wszystkie domowe tricki żony księcia Harry'ego są czasochłonne i przesadne.

Na IMDb "With Love, Meghan" ma katastroficzną ocenę... 2,7/10. Z kolei w Polsce raczej nie cieszy się popularnością, sądząc po... 43 ocenach na Filmwebie i fakcie, że program nie znalazł się w TOP10 najpopularniejszych produkcji, jak miało to miejsce z "Meghan i Harrym".

Co piszą internauci? "Wszystko w Meghan Markle jest nieprzyjemne, nieszczere i nie da się z nią utożsamić. Nikt nie kupuje jej elitarnego programu, wiedząc, że nie ma prawdziwych umiejętności kulinarnych ani związanych z prowadzeniem domu", "Próbuje być współczesną Marthą Stewart", "Boże, ona jest taka sztuczna" – brzmią komentarze na X (dawnym Twitterze ).

"To dosłownie najbardziej banalna i nieinspirująca treść, jaką kiedykolwiek widziałem. To nie jest kreatywne, nie jest oryginalne, jest nudne, a jeszcze gorsze są jej nieznośne pogadanki. Ten program jest totalną klapą" – oceniła jedna z internautek. A inna dodała ironicznie: "Tak się cieszę, że Meghan Markle ma nowy program na Netflixie, w którym mogę oglądać, jak wyciąga precelki z podpisanej torebki, przekłada je do nowej… i ponownie ją podpisuje. Prawdziwa Martha Stewart ludu!".