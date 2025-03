To nie jest zwykła roślina doniczkowa . Jest to kolekcjonerska odmiana monstery, którą trudno znaleźć w regularnej sprzedaży. Młoda sadzonka zazwyczaj kosztuje od 150 do 200 zł, natomiast duże egzemplarze mogą osiągać nawet kilka tysięcy złotych.

Monstera Thai Constellation w Lidlu. Promocyjna cena

To okazja dla kolekcjonerów, by zdobyć tę wyjątkową roślinę do swojej domowej dżungli – i to w korzystnej cenie. Dlatego warto pospieszyć się z zakupem, ponieważ może szybko zniknąć z półek.