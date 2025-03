Volvo ES90 Fot. Volvo

Volvo ES90 na pierwszy rzut oka wyróżnia się unikalnym designem i przestronnym wnętrzem. Zaawansowane technologie sprawiają, że jest to propozycja dla wymagających kierowców, którzy cenią sobie najnowsze rozwiązania.

Samochód ten łączy w sobie cechy sedana, fastbacka i SUV-a. Tworzy tym samym zupełnie nową klasę pojazdów i jest trochę sztuką kompromisu między segmentami.

Innowacyjne technologie dla bezpieczeństwa i komfortu

ES90 to pierwszy model Volvo, który został wyposażony w podwójną konfigurację NVIDIA DRIVE AGX Orin. Dzięki temu samochód ten jest najpotężniejszym modelem Volvo pod względem mocy obliczeniowej. To z kolei przekłada się na wyższy poziom bezpieczeństwa i wydajności. To również pierwszy model Volvo z technologią 800V, która zapewnia większy zasięg i szybsze ładowanie.

Fot. Volvo

ES90 oferuje zasięg do 700 km w cyklu mieszanym. To oznacza, że można nim pokonać trasę z Warszawy do Berlina bez konieczności ładowania. A kiedy zajdzie potrzeba uzupełnienia energii, szybkie ładowanie 350 kW pozwoli na doładowanie baterii do poziomu 300 km zasięgu w 10 minut. W teorii ES90 może więc okazać się bardzo skuteczny dla osób, które cenią sobie swobodę i elastyczność w podróżowaniu.

Wyjątkowy design i funkcjonalne wnętrze

Volvo ES90 to samochód, który przyciąga wzrok swoim eleganckim i nowoczesnym designem. Charakterystyczne reflektory w kształcie młota Thora i tylne lampy LED w kształcie litery C to elementy, które wyróżniają ten model na tle innych.

A wnętrze? Dzięki długiemu rozstawowi osi (3,1 metra), ES90 zapewnia wyjątkowo dużą przestrzeń dla nóg pasażerów drugiego rzędu. Duża i szeroka tylna klapa ułatwia załadunek i rozładunek bagaży lub sprzętu na wyjazd na narty.

Bagażnik pomieści 424 litry, a po złożeniu trzech tylnych siedzeń pojemność bagażnika rośnie do 733 litrów. Przedni bagażnik (frunk) mający pojemność 22 litrów sprawdzi się do przechowywania kabli do ładowania.

Ceny auta w Polsce startują od 343 900 tys. zł za konfigurację "Core". Droższa jest "Plus" – za 360 900 zł. Z kolei opcja "Ultra" kosztuje 395 900 zł.