Witaj w podróży sentymentalnej do czasów, gdy amerykańska telewizja oferowała nam prawdziwe perełki. Lata 80. i 90. to okres, w którym powstały seriale, które do dziś budzą nostalgię i wywołują uśmiech na twarzy. Od kryminalnych zagadek, przez komediowe perypetie, po science fiction – TV tamtych lat potrafiło zaoferować coś dla każdego.