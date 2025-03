Fot. IMAGO/Mikhail Metzel/Imago Stock and People/East News

Prezydent USA Donald Trump powiedział we wtorek, że zaprosi prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do Białego Domu ze względu na pozytywny wynik negocjacji ws. rozejmu w Ukrainie. Prezydent USA podkreślił, że ma nadzieję, że Rosja również zgodzi się na zawieszenie broni.

Przedstawiciele USA według słów Trumpa spotkają się z przedstawicielami Rosji jeszcze dziś lub jutro. Trump stwierdził także, że planuje w ciągu najbliższych kilku dni zadzwonić do prezydenta Rosji Władimira Putina , aby omówić sytuację w Ukrainie.

Jest pierwszy komentarz Rosji ws. zawieszenia broni w Ukrainie

Sekretarz stanu USA Marco Rubio stwierdził natomiast w rozmowie z mediami, że Ukraina wykonała pozytywny krok w stronę pokoju, a teraz to Rosja musi podjąć odpowiednie działania.

Co na to sama Rosja i władze na Kremlu? – Strona rosyjska nie wyklucza kontaktów z przedstawicielami USA w ciągu najbliższych kilku dni – powiedziała krótko we wtorek wieczorem agencji TASS rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa.