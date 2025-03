W poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dodał za to długi wpis w tej sprawie. "Miałem owocne spotkanie z Księciem Arabii Saudyjskiej Mohammedem bin Salmanem. Jestem wdzięczny za jego mądrą perspektywę w kwestiach globalnych oraz wsparcie dla Ukrainy. Było to szczególnie ważne, by usłyszeć słowa pewności co do przyszłości Ukrainy" – napisał.