Wrocław – Panczo Wita Stwosza

W Panczo każda poranna wizyta to prawdziwa meksykańska fiesta! Zajrzyj więc na Wita Stwosza 3 podczas BreakfastWeek i pozwól, by autentyczne smaki przeniosły Cię prosto do serca Meksyku. Karta jest na tyle kusząca, że chciałoby się tu zostać aż do kolacji! W Menu A rządzi quesadilla z kolendrowym kalafiorem. Połączenie kremowego guacamole, jajka sadzonego, intensywnego sosu cheddar i orzeźwiającego limonkowego majo, a do tego wszystkiego granat, który dopełnia smak swoją soczystą słodyczą, to po prostu niebo w gębie! W Menu B znajdziesz za to huevos rancheros z bekonem, które porządnie Cię rozgrzeją i nasycą. To dwa pyszne placuszki z białej kukurydzy, kremowe guacamole, jajko sadzone, pomidorki rancheros i marynowana fasolka – wszystko podlane domowym chili majo. Tak smakuje idealny początek dnia!