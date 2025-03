Czy księża są dobrymi kochankami? Ona rozmawiała z tymi, którzy złamali celibat

Życie intymne księży to temat, który jak mało innych emocjonuje opinię publiczną. Dla części gorliwych katolików łamanie celibatu przez duchownych to powód zgorszenia. Dla innych: coś, co działo się od zawsze. Dla wszystkich to dowód hipokryzji panującej w Kościele rzymskokatolickim. Dlaczego księża nie dotrzymują przyrzeczenia, które składali dołączając do stanu kapłańskiego? I czy chodzi w tym głównie o stosunek? W nowej odsłonie programu "Świecki spokój" opowiada o tym dziennikarka Monika Białkowska, autorka książki "Połamany celibat", która rozmawiała z księżmi i ich partnerkami.