All inclusive dla seniorów droższe. Stawki w sanatoriach zmienią się od 1 maja

Wyjazd do sanatorium to dla wielu osób idealny sposób na polepszenia zdrowia. Niektórzy traktują go jako wakacje. Można to trochę porównać do 21-dniowego all inclusive, tylko z zabiegami zamiast opalania na leżaku. Za taką przyjemność trzeba będzie jednak zapłacić więcej.