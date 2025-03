19 marca wejdą zmiany w świadczeniu rodzicielskim. Dotyczą rodziców wcześniaków Fot. MONKPRESS/East News

Rodzice mają prawo do otrzymywania różnych świadczeń. Najsłynniejsze to 800+, ale jest jeszcze np. "babciowe" z programu "Aktywny Rodzic" czy 300+ w ramach "Dobrego Startu". Świadczenie rodzicielskie można więc nazwać 1000+, bo co miesiąc wypłacane jest 1000 zł.

Świadczenie rodzicielskie mogą otrzymywać osoby bez zasiłku. Kto konkretnie?

Ze świadczenia rodzicielskiego mogą skorzystać np. osoby bezrobotne, studenci czy pracujący na umowę o dzieło. Należy się biologicznym rodzicom, ale nie tylko. Komu zatem dokładnie?

matce albo ojcu dziecka (w przypadku ojca są pewne dodatkowe warunki, które doczytacie niżej) opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 14. roku życia; rodzinie zastępczej , z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia; osobie, która przysposobiła dziecko , w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 14 roku życia.

Ojciec może pobierać świadczenie rodzicielskie w sytuacji:

skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka; śmierci matki dziecka; porzucenia dziecka przez matkę.

Po spełnieniu warunków świadczenie rodzicielskie jest wypłacane przez okres:

52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka; 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci; 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci; 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci; 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

19 marca wejdą zmiany w świadczeniu rodzicielskim. Dotyczą rodziców wcześniaków

19 marca 2025 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Okres pobierania świadczenia rodzicielskiego będzie wydłużony dla rodziców wcześniaków w zależności od tygodnia ciąży i masy przy urodzeniu. W przypadku urodzenia dziecka:

przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000 g okresy, o których mowa w ust. 3, ulegają wydłużeniu o tydzień za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 15. tygodnia po porodzie; po ukończeniu 28. tygodnia ciąży i przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000 g okresy, o których mowa w ust. 3, ulegają wydłużeniu o tydzień za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 8. tygodnia po porodzie; po ukończeniu 37. tygodnia ciąży i jego pobytu w szpitalu, pod warunkiem że pobyt dziecka w szpitalu po porodzie będzie wynosił co najmniej 2 kolejne dni, przy czym pierwszy z tych dni będzie przypadał w okresie od 5. do 28. dnia po porodzie, okresy, o których mowa w ust. 3, ulegają wydłużeniu o tydzień za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu w okresie od 5. dnia do upływu 8. tygodnia po porodzie.

Na złożenie wniosku mamy 3 miesiące od porodu, przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka opieką. Jeśli przekroczymy ten termin (maksymalnie do 52 tygodni), pieniądze będą nam wypłacane od dnia złożenia wniosku.