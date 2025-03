Szklane domy w złotych klatkach

Czytając to przeżywam pierwszy szok, bo w środku nie ma strzelnicy ani składu amunicji, ale piękny ogród z basenem. Wszędzie jest zielono (styczeń to pora deszczowa w RPA ), i co warto podkreślić, to zadbana zieleń. Wysiadam z samochodu i po raz pierwszy czuję – zapachy kwiatów, traw i całej roślinności, której nie potrafię nazwać. Wszystkiego, czego w Polsce w styczniu mi brakuje. – Idźcie się ogarnąć i widzimy się na basenie. Później zrobimy braaia – pada hasło od gospodarzy.

Mury, druty i prywatna ochrona

Przestępczość w RPA: Zabójstwa, gwałty i korupcja

Wszyscy są zgodni co do tego, że policja w lepszych dzielnicach Pretorii sobie nie radzi, a w niektórych jej praktycznie nie ma. To doprowadziło do tego, że rocznie dochodzi tam do ponad 30 tysięcy zabójstw. Głównie na położonych pośrodku niczego farmach. Do gwałtów, a przynajmniej tych formalnie zgłoszonych, dochodzi częściej niż co 13 minut! To ponad 100 kobiet dziennie, które potem mierzą się z traumą do końca życia.