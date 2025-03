Wielka firma kończy z wypożyczaniem aut na godziny. Panek zawiesza tę usługę

Konrad Bagiński

P anek, firma wypożyczająca m.in. auta na godziny, zawiesza usługę tzw. car sharingu. Będzie można z niej korzystać jedynie do 28 marca. Potem nadal będzie można wypożyczać samochody od firmy Panek, ale na co najmniej dobę. Powodem zmiany są m.in. ogromne straty we flocie aut Panka.