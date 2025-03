Mszyce to niewielkie owady, które rozmnażają się w błyskawicznym tempie i równie szybko mogą opanować ogród. Żerując na roślinach, wysysają z nich soki, co prowadzi do osłabienia i deformacji liści, a w konsekwencji do zahamowania wzrostu kwiatów, krzewów czy drzew.