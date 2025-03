Mamy wysyp kleszczy w marcu. Oto jak się przed nimi chronić

Marzec często kojarzy się z wiosennym chłodem, ale coraz częściej zdarza się, że temperatury w marcu sięgają nawet 20°C . Zmieniający się klimat, który sprzyja cieplejszym zimom, powoduje, że kleszcze coraz dłużej pozostają aktywne , a ich okres bytowania zaczyna się coraz wcześniej.

Co więcej, w cieplejszych miesiącach aktywność tych niebezpiecznych pajęczaków jest znacznie większa, a wyższe temperatury w marcu mogą oznaczać, że wkrótce wiosna zacznie obfitować w kleszcze.

Ważne jest więc, by wiedzieć, jak chronić się przed nimi, zwłaszcza w ogrodzie i na balkonie, gdzie spędzamy coraz więcej czasu. Jednym ze sposobów na zmniejszenie ryzyka kontaktu z tymi pasożytami jest odpowiedni dobór roślin. Choć same kleszcze nie znikną, pewne rośliny mają naturalne właściwości odstraszające je, co sprawia, że warto rozważyć ich sadzenie w ogrodzie i na balkonie.