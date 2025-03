Po jakimś czasie prezydent USA zmienił zdanie mówiąc, że może jednak "Ukraina niczego nie będzie musiała oddawać". Zdążył już też oznajmić, wbrew znanym faktom i danym wywiadowczym, że absolutnie Rosja nie napadnie nigdy na żaden kraj NATO i to się nie wydarzy, ponieważ po zakończeniu wojny Rosji z Ukrainą "wszyscy będą chcieli tylko pójść do domu i odpocząć".

W międzyczasie jednak Trump wywiera naciski na oporną Rosję (to akurat dobra rzecz), która nie chce zawieszenia broni – zgodnie z zapowiedzią zakazał rosyjskim bankom, które dotąd mogły to robić, przetwarzania europejskich płatności za rosyjską ropę, co oznacza, że żadne europejskie państwo nie kupi już od Rosji tego surowca.