Spotkanie Tuska z Erdoğanem w Ankarze

Prezydent Turcji: Członkostwo w UE to nasz strategiczny cel

Polityk oświadczył, iż "członkostwo w UE to nasz strategiczny cel". – Jeśli UE chce zapobiec utracie siły i wpływów lub nawet odwrócić ten proces, może to osiągnąć jedynie poprzez pełne członkostwo Turcji (w UE-red.) – wskazał.

Erdoğan ocenił także, że wrotkowe spotkanie USA- Ukraina Ankara przyjmuje pozytywnie. – Teraz Rosja powinna odpowiedzieć w podobny, konstruktywny sposób. Postawa Turcji jest jasna i konkretna. Żeby nie doprowadzać do dalszego przelewu krwi, musimy doprowadzić do sprawiedliwego zakończenia wojny – powiedział prezydent Turcji. –Jestem pewien, że wizyta Donalda Tuska zapewni korzyści dotyczące naszej współpracy – podsumował.

Turcy mają drugą największą armię NATO

Co ważne, armia Turcji jest jednym z największych sił zbrojnych na świecie. Liczy około 400 tys. aktywnych żołnierzy, co czyni ją drugą co do wielkości armią w NATO po Stanach Zjednoczonych. Turcja jest również jednym z kluczowych członków NATO, a jej armia jest dobrze wyposażona, zarówno w nowoczesne technologie, jak i duże zasoby sprzętu wojskowego.