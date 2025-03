Jej zdaniem ostatecznie jednak same pieniądze nie wystarczą; należy również zająć się reformami strukturalnymi. Negocjacje doprowadziły do tego, że "pieniądze będą przekazane we właściwym kierunku" – wskazała w piątek (14.03.2025) w Berlinie przewodnicząca klubu poselskiego Zielonych Katharina Dröge. Zieloni dali CDU/CSU i SPD możliwość "zrobienia tego, co należy", a teraz muszą "wywiązać się ze swojej odpowiedzialności".