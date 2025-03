Broń dla Ukrainy

Czesi przekazują datki nie tylko na pomoc humanitarną, ale także bezpośrednio na broń . Na początku wojny przelali setki milionów koron czeskich na specjalne konto ukraińskiej ambasady w Pradze. Otrzymane pieniądze zostały wykorzystane do sfinansowania zakupu amunicji i broni dla ukraińskiej armii, pochodzącej głównie od czeskich producentów.

Później czeskie organizacje non-profit również zaczęły organizować zbiórki. Szczególnie udana okazała się inicjatywa "Prezent dla Putina". Do tej pory dostarczyła ukraińskiej armii 1500 dronów, 4500 pocisków rakietowych i ciężki sprzęt, taki jak wyrzutnie rakiet, czołgi i helikoptery wojskowe.

Czołg i śmigłowiec Black Hawk

W przeciwieństwie do wielu innych inicjatyw "Prezent dla Putina" wyraźnie wskazuje, że datki są wykorzystywane do zakupu broni. – Mówimy to jednoznacznie: zakup broni i amunicji dla ukraińskich sił zbrojnych jest naszym priorytetem – mówi Jan Polák. – Kiedy ustaną działania wojenne, jesteśmy gotowi skoncentrować nasze działania na wspieraniu odbudowy Ukrainy.