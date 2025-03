Zgodnie z zapowiedzią Trumpa, dzisiejsza publikacja obejmie aż 80 tysięcy stron akt związanych z zamachem na prezydenta Kennedy'ego. Wydarzenie to miało miejsce 22 listopada 1963 roku, kiedy to John F. Kennedy został śmiertelnie postrzelony podczas przejazdu ulicami Dallas. Publikacja tych dokumentów ma rzucić nowe światło na okoliczności śmierci prezydenta, a także odpowiedzieć na pytania, które przez dekady pozostawały bez odpowiedzi.

Trzy zabójstwa, jeden kluczowy moment w historii USA

Lee Harvey Oswald, oskarżony o zamach na prezydenta Kennedy'ego, nigdy nie stanął przed sądem, ponieważ dwa dni po aresztowaniu został zastrzelony przez Jacka Rubiego. Do zabójstwa doszło podczas transportu Oswalda do innego aresztu w Dallas, co wywołało wielkie kontrowersje. Jego nagła śmierć stała się jednym z najważniejszych punktów w debacie na temat zamachu, podsycając liczne teorie spiskowe, które do dziś nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy Oswald działał sam, czy był częścią większego spisku.