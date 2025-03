Za to można dostać 3 tysiące złotych grzywny. Tak nie można przewozić ani przechowywać benzyny. Fot. News Lubuski / East News

Reklama.

Nie można przewozić dowolnie dużych ilości paliwa w kanistrach czy zbiornikach. Gdy mowa o osobie fizycznej i samochodzie osobowym, pojemność jednego zbiornika przenośnego może maksymalnie wynosić 60 litrów, a całkowity ładunek nie może przekroczyć 240 litrów.

Pojemniki, a zwłaszcza te wykonane w tworzyw sztucznych, powinny być atestowane / certyfikowane do przewożenia paliwa i szczelnie zamykane – czytamy na auto.dziennik.pl.

Nie można przewozić benzyny czy oleju napędowego w butelkach , zbiornikach na wodę czy puszkach po chemikaliach, na przykład środkach ochrony roślin lub chemii budowlanej.

Reklama.

Jakie kary za złamanie przepisów dot. przewożenia i przechowywania benzyny?

Gdy nieprawidłowości będą dotyczyć ilości paliwa, grozi za to 2 tysiące złotych kary . Za przewożenie paliwa w nieodpowiednim zbiorniku grozi mandat, który może sięgnąć nawet 3 tysięcy złotych .

Należy też pamiętać, że paliwo można przechowywać w pomieszczeniu o odpowiednim metrażu. Znaczenie ma też to, czy jest to budynek wolnostojący czy nie.

Jak czytamy w rozporządzeniu MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:

W garażu wolnostojącym o powierzchni do 100 m2 i zbudowanym z materiałów niepalnych dopuszczalne jest przechowywanie do 200 l paliwa, W garażach innych niż wolnostojące można zmagazynować do 60 litrów benzyny czy diesla (np. garaż w domu w zabudowie szeregowej).

Reklama.

Ponadto za nieprzestrzeganie zasad obowiązujących przy używaniu i przechowywaniu materiałów niebezpiecznych, grozi grzywna do 5 tysięcy złotych lub nawet areszt. Przepisy zabraniają przechowywania paliwa w pomieszczeniach mieszkalnych czy piwnicach.

Ponadto materiałów niebezpiecznych pożarowo nie można też przechowywać w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, na klatkach schodowych i korytarzach oraz w innych pomieszczeniach, które są ogólnodostępne, na przykład:

tarasach, balkonach, loggiach.

Warto dodać, że nowa benzyna 95 E10 z większym udziałem biokomponentów (do 10 proc. bioetanolu) szybko traci swoje właściwości, bo po około 2 miesiącach.