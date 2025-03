Policjanci z gdyńskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę audi, który przekroczył dozwoloną prędkość. W trakcji interwencji wyszło na jaw, że mężczyzna jest obywatelem Ukrainy. Do kontroli doszło we wtorek (11 marca) o godzinie 21:30 przy ul Morskiej. Okazało się, że kierowca przekroczył dozwoloną prędkość o 33 km/h.