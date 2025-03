Nowa akcja Lidla i Shella potrwa o wiele dłużej, bo niemal aż do końcówki kwietnia (czyli można zaoszczędzić na wielkanocnych dojazdach). Rabat jest nieco mniejszy, ale za to możemy skorzystać z niego przy 4 tankowaniach.

25 gr/litr na Shell V-Power 95 25 gr/litr na Shell V-Power Diesel 15 gr/litr na Shell FuelSave 95 15 gr/litr na Shell FuelSave Diesel 10 gr/litr na Shell AutoGas

W regulaminie przeczytamy, że "rabat będzie naliczany co do grosza tj. przykładowo tankując 26,5 litra Paliwa Shell V-Power Diesel zniżka wyniesie 6 złotych i 63 grosze zniżki". Są też limity obniżki przy jednym tankowaniu: maksymalnie 20 złotych na paliwa Shell V-Power 95 i Shell V-Power Diesel, 12 złotych na Shell FuelSave 95 lub Shell FuelSave Diesel i 8 zł na paliwo Shell AutoGas.

Promocja na tankowanie na stacjach Shell z aplikacją Lidl Plus. Jak to działa?

Po pierwsze musimy mieć aplikację Lidla (i się w niej zarejestrować), ale nie trzeba robić do tego żadnych zakupów. Wystarczy, że wejdziemy w zakładkę "Benefit Plus", przewiniemy na dół i odbierzemy kupon zniżkowy (każdy ma indywidualny, więc można poprosić znajomego lub bliskiego, by mieć więcej rabatów). Ten sam kod QR będzie działać 4 razy.

Następnie tankujemy minimum 20 litrów objętego promocją paliwa z jednego dystrybutora (maksimum 80 l) i przed płaceniem, pokazujemy kod zniżkowy kasjerowi, by mógł go zeskanować. I to w sumie tyle. Co ciekawe: można też nalać paliwo do atestowanego kanistra i też skorzystać z rabatu.