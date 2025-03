Przełom nastąpił w 1958 roku, kiedy inżynier Volvo, Nils Bohlin, wynalazł trzypunktowy pas bezpieczeństwa, który stał się standardem w motoryzacji. Firma nie opatentowała tego, by czerpać zyski, tylko udostępniła projekt wszystkim producentom. Przyczyniło się to do masowego wdrożenia tego wynalazku, który co roku ratuje miliony istnień.