Zapowiedź Putina o zawieszeniu rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną na 30 dni Pistorius nazwał „bezużyteczną”. – To właściwie nic, ponieważ oznacza to mniej ataków na infrastrukturę, która i tak jest najlepiej chroniona w Ukrainie – stwierdził szef niemieckiego ministerstwa obrony. Jak dodał, stało się oczywiste, że ataki na infrastrukturę cywilną „nie zmniejszyły się w ciągu pierwszej nocy po tej rzekomo przełomowej, wspaniałej rozmowie telefonicznej”.

Zawieszenie broni tylko całkowite

W rozmowie telefonicznej z prezydentem USA Donaldem Trumpem we wtorek Putin nie zgodził się na propozycję całkowitego zawieszenia broni uzgodnioną przez USA i Ukrainę. Zamiast tego Trump i Putin uzgodnili 30-dniowe zawieszenie rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Według Kremla rosyjski prezydent postawił dalsze warunki zawieszenia broni, na przykład wstrzymanie dostaw broni dla ukraińskich sił zbrojnych i przekazywania informacji wywiadowczych.

- To nie do zaakceptowania – powiedział Pistorius, komentując żądania Moskwy. – Jeśli ma być zawieszenie broni, to po obu stronach. Ale wtedy obie strony muszą być w stanie przygotować się na złamanie zawieszenia broni – stwierdził.