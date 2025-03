Reakcja Zełenskiego. " Dziś Putin de facto odrzucił propozycję całkowitego zawieszenia broni"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do przeprowadzonych przez Rosję ataków na jego kraj. We wpisie w mediach społecznościowych opisał szkody, jakie wyrządziły rakiety, wysłane przez Putina chwilę po "pokojowej rozmowie z Trumpem" , które uderzyły również w cywilne obiekty.

"To właśnie takie nocne ataki Rosji niszczą nasze systemy energetyczne, naszą infrastrukturę, normalne życie Ukraińców. A fakt, że ta noc nie stanowi wyjątku, pokazuje, że musimy nadal wywierać presję na Rosję , aby doprowadzić do pokoju" – dodał. Prezydent ocenił, że takie działania Putina "są odpowiedzią na międzynarodowe inicjatywy pokojowe i świadczą o niechęci Rosji do zakończenia wojny ".

USA będzie negocjować z Putinem

– Do niedawna nie mieliśmy konsensusu w tych dwóch aspektach – zawieszenia broni w kwestiach energetycznych i infrastrukturalnych oraz moratorium na ostrzał na Morzu Czarnym – mówił wysłannik Białego Domu ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff w programie "Hannity" na Fox News. Dodał, że "dziś dotarliśmy do tego punktu". Jego zdaniem jest to już krótka droga do całkowitego zawieszenia broni.