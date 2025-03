W swoich poradach dla podróżnych niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwraca uwagę, że przy wjeździe lub wyjeździe z USA może dojść do „aresztowania, zatrzymania i deportacji”. Powodem mogą być „wcześniejsze wyroki skazujące w USA, fałszywe informacje o celu pobytu lub nawet niewielkie przekroczenie dozwolonego czasu pobytu”.

Niemiecki rząd traktuje ostatnie incydenty „bardzo poważnie”, powiedział w środę, 19 marca – rzecznik MSZ w Berlinie. W związku z tym zalecenia dotyczące podróży zostały dostosowane, szczególnie w odniesieniu do kontroli przy wjeździe. Rzecznik podkreślił jednak, że nie oznacza to ostrzeżenia dla podróżujących do USA.