Merz jeszcze nie objął urzędu „a już kłamie jak Goebbels”, ocenił były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, nawiązując do Josepha Goebbelsa – ministra propagandy w czasach nazistowskiej dyktatury Adolfa Hitlera.

„Mam nadzieję, że skończy jak naziści”

Fritz to obraźliwe określenie Niemców używane w Rosji po zbrodniach wojennych popełnionych przez niemieckich żołnierzy podczas II wojny światowej. Miedwiediew stwierdził również, że ma nadzieję, że Merz skończy tak jak naziści w 1945 roku. Polityk CDU, a niebawem przyszły kanclerz, powiedział we wtorek w Bundestagu podczas debaty na temat nowych wydatków na obronność, że Putin prowadzi wojnę przeciwko Europie. - To wojna przeciwko Europie, a nie tylko wojna przeciwko integralności terytorialnej Ukrainy – mówił.