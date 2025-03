Niemieckie media opisują relację Trump-Putin. Fot. ANDREW HARNIK/Getty AFP/East News

Rozmowa prezydentów Rosji i USA nie przyniosła przełomu, a Putin – choć zgodził się na przerwę w atakach na ukraińską infrastrukturę energetyczną – kilka godzin po rozmowie ją złamał: Rosja zaatakowała infrastrukturę energetyczną w Słowiańsku i odcięła prąd 100 tys. mieszkańców.

Putin jak oficer prowadzący swojego agenta

"Frankfurter Algemeine Zeitung" wylicza efekty wtorkowej rozmowy Trump-Putin: "Główna pozycja obejmuje przede wszystkim część (…) rosyjskiego przekazu, w której Putin wymienia warunki do podjęcia kolejnych kroków. Domaga się zaprzestania pomocy wojskowej dla Ukrainy, co w niezawoalowany sposób pokazuje, jak wyobraża on sobie koniec wojny. Chce Ukrainy słabej, w dużej mierze pozostawionej samej sobie przez Zachód".

I negocjacje w tej sprawie mają być nadal tylko dwustronne. Putin może traktować Trumpa jak oficer prowadzący swojego agenta. Amerykański prezydent łamie dla niego opór Kijowa" – zauważa gazeta z Frankfurtu, nawiązując do wieloletniej pracy Putina w KGB. „Jednak nie można czynić wobec Putina zarzutu z tego, że tak właśnie robi. Korzysta z okazji, którą Trump sam mu zaoferował swoją mieszanką zarozumiałości i naiwności. Jak można to wszystko uznawać za wyraz amerykański siły, pozostaje tajemnicą.”

"Ukrainie będzie bliżej do losu Polski w XVIII w."

"Prezydent USA Donald Trump, który wystartował z krzykliwą zapowiedzią zakończenia wojny w Ukrainie w ciągu 24 godzin, ma jeden cel: spokój dla Ameryki. Byłoby to uczciwe, gdyby nie szło w parze z otwarcie okazywanym przez Trumpa brakiem zainteresowania tak Ukraińcami, jak swoimi europejskimi sojusznikami z NATO. Nic dziwnego, że szef Kremla Władimir Putin także po tej rundzie rozmów pozostał przy swoich maksymalnych żądaniach" – piszą "Stuttgarter Nachrichten".

"Jeśli pójdzie tak dalej, Ukrainie będzie bliżej do losu podzielonej w XVIII wieku między trzy mocarstwa Polski niż do sprawiedliwego pokoju. W swoim nieustannie poddawanym w wątpliwość istnieniu będzie bezbronna i podatna na szantaż. Najwyraźniej ten oczekiwany efekt zachęci Putina do użycia siły wobec kolejnych państw. Rosja już grozi wojną Brytyjczykom i Francuzom" – przypomina gazeta ze Stuttgartu.

"Europa musi o siebie zawalczyć"

„Niezależnie od ewentualnych rozmów i porozumień pomiędzy Waszyngtonem i Moskwą UE musi obowiązkowo zdecydowanie stać po stronie Kijowa. Bo jeśli Putinowi udałoby się przekonać Trumpa do rzekomych korzyści z kapitulacji Ukrainy, byłoby to zaproszenie dla Putina do ataku na kolejny europejski kraj. Europa musi o siebie zawalczyć bardziej niż kiedykolwiek wcześniej” – czytamy.