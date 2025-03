Porównuje nawet sytuację amerykańskich naukowców do tej w Niemczech w czasach narodowego socjalizmu. „Wydaje mi się, że przypomina to lata 30 ubiegłego wieku, kiedy Niemcy były wiodące w istotnych dziedzinach badań. Potem wielu naukowców uciekło przed nazistami. To był początek awansu USA do naukowego mocarstwa. Teraz możemy to odwrócić” – powiedziała ekonomistka.