Wielki "wagon" o mocy prawie 600 KM. Tak jeździ elektryczna Klasa G

To jedno z tych aut, które wzbudza kompletnie skrajne emocje. Jedni powiedzą, że jest wielkie, bezkompromisowe i oldschoolowe. Drudzy będą marudzić, że to zabawka dla bogaczy, żeby mogli się polansować. To wszystko mówiliśmy do tej pory o spalinowej Klasie G Mercedesa – brutalnej i efektownej. Ale kultowa Gelenda jako... elektryk?! Sprawdziliśmy, wersję na prąd i wybraliśmy kilka rzeczy, które dają najwięcej funu w tym samochodzie.