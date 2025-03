BYD w Europie chce być premium. Sprawdzamy, co jeszcze ma w planach

Adam Borusewicz

W iadomości dotyczące BYD można podzielić na trzy kategorie, pierwsza to bicie kolejnych rekordów sprzedaży i wzrostów produkcji, druga to innowacje technologiczne, które wprowadza ta firma, a ostatnia to ekspansja na nowe rynki lub poszerzanie oferty o kolejne modele. I tak się składa, że w ostatnich dniach mamy newsy z każdej z tych dziedzin.