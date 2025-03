Nowy Hilux ma napęd hybrydowy. Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

Nowa 48-woltowa miękka hybryda ma zapewnić Hiluxowi płynniejszą pracę oraz mniejszy hałas i wibracje niezależnie od nawierzchni. Brzmi obiecująco, ale czy te udoskonalenia nie wpłynęły na terenowe możliwości, które są znakiem rozpoznawczym Hiluxa? Producent zapewnia, że nie, ale jest w tej zmianie jeden mankament...

Hilux z Hybrydą 48V

Hilux jako pierwszy w gamie Toyoty otrzymał 48-woltowy układ hybrydowy. Łączy on 2,8-litrowego turbodiesla (204 KM, 500 Nm momentu obrotowego z bezpośrednim wtryskiem paliwa, turbosprężarką i chłodzonym cieczą intercoolerem) z doświadczeniem Toyoty w dziedzinie hybryd. Do gry wchodzi więc elektryczny generator w miejscu alternatora, litowo-jonowy akumulator 48V i konwerter DC-DC.

Litowo-jonowy akumulator ma pojemność 4,3 Ah i waży 7,6 kg. Jest na tyle kompaktowy, że mieści się pod tylnymi siedzeniami. Bateria 48V zasila również 12-woltowy układ za pomocą wspomnianego konwertera DC/DC.

Toyota podkreśla, że integracja tych komponentów była prosta i nie wymagała drastycznych zmian w układzie napędowym. Ważne było też, aby system hybrydowy 48V był gotowy na trudne warunki, z jakimi Hilux ma do czynienia. Dlatego nowe podzespoły, w tym maszyna elektryczna MG, zostały zamontowane wysoko, aby nie przeszkadzały w brodzeniu w wodzie.

Niestety zmartwią się ci, którzy lubili "wykąpać" swojego Hiluxa i wyposażali go w snorkel. Teraz jego montaż nie będzie miał sensu, bo nie możecie nim brodzić w głębszej niż 70 cm wodzie, bo zalejecie cały układ hybrydowy. Na pocieszenie dodam jednak, że nie zmienił się "uciąg" Hiluxa. Nadal podczepicie do niego 3,5-tonową przyczepę i włożycie do niego tonę ładunku.

Jest... oszczędniej

Miękka hybryda w Hiluxie rzeczywiście przekłada się na płynniejszą i cichszą jazdę – mogę to potwierdzić po jazdach terenowych w Kapadocji. Pojazd jest np. wyposażony w dwuramienny napinacz paska osprzętu, który ma zapewnić większe napięcie wymagane przez maszynę elektryczną MG i wycisza pracę jednostki napędowej.

Skład materiałowy paska ma wpływ też na jego wydajność. Warstwa włókien bawełnianych redukuje hałas i utrzymuje stały współczynnik tarcia. W rdzeniu paska zastosowano wysokowytrzymały kord aramidowy.

Do tego udoskonalony system Stop-Start poprawia komfort jazdy w korkach. 48-woltowy układ mild-hybrid umożliwia szybszy i cichszy rozruch silnika. Elektryczny generator, który jak wspomniałem, zastąpił rozrusznik, pozwala na wyłączenie silnika nawet przy wysokich obrotach i wprowadzenie auta w tryb żeglowania – miła odmiana w tak wielkim aucie.

Hamowanie rekuperacyjne to kolejny plus – odzyskiwanie energii przy zdejmowaniu nogi z gazu. To rozwiązanie ma oszczędzać paliwo i rzeczywiście ułatwia jazdę. W terenie przyspieszanie i zwalnianie są bardziej liniowe, co przekłada się na lepszą kontrolę.

A skoro o oszczędzaniu paliwa mowa, to Toyota obliczyła, że dodatkowa moc z maszyny elektrycznej MG, która odciąża silnik spalinowy przy niskich obrotach, obniża zużycie paliwa i emisję spalin nawet o pięć procent.

Po raz pierwszy: System Multi-Terrain Select (MTS)

Hilux w wersji Hybrid 48V po raz pierwszy otrzymał system Multi-Terrain Select, obsługiwany za pomocą przełącznika MTS. System dostosowuje siłę napędu, zawieszenie, hamulce i działanie systemu stabilizacji toru jazdy do różnych warunków drogowych.

Dostępnych jest sześć ustawień: Sand, Mud, Rock, Dirt, Snow oraz coś dla leniuszków, czyli tryb Auto, w którym to czujniki oceniają warunki drogowe i automatycznie dostosowują ustawienia napędu. Offroad będzie teraz znacznie łatwiejszy i przyjemniejszy. Taki był przynajmniej w moim odczuciu na wymagających trasach w Kapadocji.

Co do samego zawieszenia, to nic się tutaj nie zmieniło. Hilux mild-hybrid 48V ma podwozie o konstrukcji ramowej, zawieszenie z tylnymi resorami piórowymi i podwójnymi amortyzatorami. Prześwit podwozia wynosi 310 mm, a kąty natarcia i zejścia to odpowiednio 29 i 26 stopni.

Hilux Mild-hybrid 48V z Toyota Safety Sense

Hilux z miękką hybrydą dostał udoskonalony system wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS), który lepiej wykrywa pieszych, rowerzystów i inne pojazdy. System ostrzega kierowcę i może automatycznie hamować.

Jest też system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA), który wykrywa również krawędź drogi, a inteligentny tempomat adaptacyjny (iACC) współpracuje z systemem rozpoznawania znaków drogowych (RSA). Do tego zaktualizowany infotainment, a w wyższej wersji wyposażenia opcjonalne nagłośnienie JBL.

Cena?

Hilux Mild-hybrid 48V w wersji Active kosztuje od 176 900 zł netto. Z pewnością jest to cichszy i bardziej ekonomiczny wybór niż wersja bez miękkiej hybrydy dla osób, którym zależy na kupnie auta "do pracy" lub po prostu do pokonywania bardziej wymagającego terenu.

