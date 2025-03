Papież Franciszek ma 88 lat, a obustronne zapalenie płuc bardzo mocno dało mu się we znaki. Papież przechodził nocną wentylację mechaniczną, a także terapię tlenową. Z pierwszego z tych zabiegów zrezygnowano całkowicie, a drugi przeprowadzany jest w mniejszym stopniu. Do prawdziwego przełomu ma jednak dojść w niedzielę 23 marca.

Papież Franciszek pojawi się w oknie po raz pierwszy odkąd trafił do szpitala

Zmniejszenie intensywności zabiegów ma związek z poprawiającym się stanem zdrowia papieża Franciszka . Dotychczas zastosowane metody przyniosły na tyle dobry skutek, że głowa Kościoła rzymskokatolickiego ma pojawić się publicznie, co w nowym komunikacie potwierdził Watykan .

Na razie nie ma jednak mowy o opuszczeniu rzymskiej kliniki. Na miejscu trwają prace, których celem jest umożliwienie papieżowi pojawienia się w oknie szpitala i pozdrowienia zgromadzonych pod nią wiernych. Ma do tego dojść w niedzielne południe, na zakończenie modlitwy Anioł Pański.

Zgodnie z ponad miesięcznym zwyczajem papież przygotuje także rozważania na niedzielę. Robi to od początku swojej choroby. W ten sposób Franciszek udowadnia, jak bardzo zależy mu na wspólnocie, a także pokazuje, że mimo poważnej choroby nie zamierza rezygnować z wykonywania swoich obowiązków.

Papież Franciszek nie zrezygnuje. To już pewne

Choć papież musiał odwołać wiele spotkań, a od ponad miesiąca nie pojawił się publicznie, to nikt nie ma już wątpliwości, że nie zamierza on ustąpić. Powtarzają to jego najbliżsi współpracownicy. Mimo tego w Watykanie nie raz mówiło się już o jego ewentualnych następcach.