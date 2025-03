Odniesiono się również do zdjęcia Franciszka , które opublikowano w niedzielę. To pierwsza udostępniona fotografia papieża, odkąd trafił do szpitala. Dostrzeżono na niej obrzęk ręki. Jak podano, wynika to "z ograniczonej mobilności, ale już nastąpiła poprawa".

Spotkanie Karola III z papieżem Franciszkiem

Archiprezbiter bazyliki św. Piotra, kardynał Mauro Gambetti, powiedział we wtorek w rozmowie z dziennikarzami, że w związku z poprawą zdrowia papieża ma nadzieję, iż dojdzie do planowanego za miesiąc spotkania z królem Karolem III i jego małżonką Camillą. Kardynał przyznał, że nie widział się z Ojcem Świętym, odkąd ten przebywa w Poliklinice Gemelli.

Wizyta brytyjskiego monarchy została zaplanowana od 7 do 10 kwietnia w Watykanie i we Włoszech. Zapytany o to, czy możliwe będzie spotkanie papieża z Karolem III i Camillą 8 kwietnia, kardynał Gambetti odpowiedział: "Jeśli zostało zapowiedziane, to myślę, że jest taka możliwość, że uda się to zorganizować".