Borek swoim występem z tatą Janem wzruszyła do łez Iwonę Pavlović

Walc angielski w wykonaniu aktorki kabaretowej i jej 73-letniego taty wywołał ogromne wzruszenie. – Mnie się zaraz makijaż całkowicie rozmaże. To był tak wzruszający moment, że zaprosiłaś tatę. To jest dla mnie wielki szacunek – powiedziała Ewa Kasprzyk po występie.

Chwilę później do Adrianny Borek i pana Jana dołączyła pani Maria – mama aktorki, która publicznie podziękowała córce. – Polały się łzy, ale tym razem nie ze szczęścia, tylko ze wzruszenia. Jedyne, co mogę powiedzieć: to było coś cudownego zobaczyć was razem na parkiecie i na pewno będzie to dla was cudowna, piękna pamiątka – dodał od siebie Rafał Maserak.