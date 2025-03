Rossmann – promocja na krem pod oczy. Daje wrażenie wyspanej twarzy Fot. Andrzej Zbraniecki/East News

Reklama.

Isana Vitamin C właśnie został przeceniony z 13,99 zł na 7,99 zł. Czy to nie brzmi jak okazja, której nie można przepuścić? Jeśli jeszcze nie znacie tego produktu, to absolutnie czas to nadrobić, a ja, jako totalna fanka kosmetyków, nie mogę nie podzielić się z wami moimi zachwytami.

Po pierwsze, zaczynając od tego, co najważniejsze, Isana Vitamin C to krem, który dostarcza naszej skórze prawdziwego energetycznego zastrzyku w postaci witaminy C. Ta magiczna składnik stymuluje produkcję kolagenu, dzięki czemu nasza skóra staje się bardziej elastyczna i sprężysta.

Reklama.

Zmarszczki i linie, które lubią pojawiać się w okolicach oczu, zaczynają być widocznie mniej zauważalne. I to nie wszystko. Dodatkowo w składzie znajdziecie witaminę E, która wzmacnia działanie kremu, chroniąc skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników i wspomagając jej naturalną regenerację.

A jeśli myślicie, że to tylko nawilżenie i odżywienie, to czeka was przyjemna niespodzianka. Krem zawiera również kofeinę – a ta, jak wiecie, świetnie stymuluje mikrokrążenie w skórze, rozświetlając ją i dodając jej energii. Cóż za efekt świeżości! Z każdym aplikowaniem poczujecie, jak skóra wokół oczu nabiera życia i jędrności.

Reklama.

Dlaczego warto skorzystać z promocji?

Warto też wspomnieć o ekstraktach, które tworzą ten krem – pomarańczy i aceroli. Pomarańcza to prawdziwa bomba witaminowa, która nie tylko pachnie obłędnie, ale również działa rozświetlająco na skórę, poprawiając jej koloryt.

Z kolei acerola to owoc, który posiada jedno z najwyższych stężeń witaminy C, więc skuteczność działania kremu rośnie o kilka poziomów. Dzięki nim skóra wokół oczu nabiera promienności, a cienie i oznaki zmęczenia zostają zamaskowane jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

Po kilku dniach stosowania moja skóra stała się wyraźnie gładsza i bardziej napięta. Zmarszczki, które kiedyś były dość widoczne, zaczęły się wygładzać, a skóra wokół oczu jest po prostu miękka i nawilżona.

Reklama.

Czuć, jak działa – delikatna strefa oczu jest pełna świeżości, a ja budzę się jak po 8 godzinach snu, mimo że w rzeczywistości mam za sobą niejedną nieprzespaną noc. Poważnie! Krem naprawdę robi cuda w kwestii redukcji oznak zmęczenia.

Bezpieczny i delikatny – idealny do każdego typu skóry

Krem pod oczy Isana Vitamin C jest przebadany dermatologicznie i okulistycznie, co oznacza, że jest całkowicie bezpieczny – nie podrażnia, nie uczula, a jego pH jest neutralne dla skóry.

To również świetna wiadomość dla osób noszących soczewki kontaktowe. Możecie go stosować bez obaw, że zrobi coś złego Waszym oczom. Jego lekka, szybko wchłaniająca się formuła to prawdziwa przyjemność dla skóry, którą warto włączyć do codziennej pielęgnacji.

Jasno widać, że za cenę, jaką teraz oferuje Rossmann – 7,99 zł – otrzymujecie prawdziwą jakość. Krem, który dostarcza skórom tego, co najlepsze: witaminy C, E, kofeiny i ekstraktów roślinnych.