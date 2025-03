Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że polskie prawo przewiduje kary za to, że ktoś przeleje rośliny na balkonie. Wydaje się to absurdalne, ale jednak nikt nie chciałby, by na jego głowę lub pranie zaczęła lać się woda wymieszana z ziemią. A takie rzeczy czasem się zdarzają, gdy domorośli ogrodnicy przeliczą się z konewką lub automatycznymi systemami do nawadniania.